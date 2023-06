Nanterre: Frankreich erhöht Sicherheitsvorkehrungen nach Unruhen

Nach Unruhen wegen der Tötung eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle in Frankreich hat die Regierung erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Paris und anderen großen Städten angekündigt. Bei Ausschreitungen in der Nacht zum Mittwoch wurden nach Angaben des Innenministeriums 31 Menschen verhaftet. 25 Polizisten seien verletzt worden, 40 Autos in Brand gesteckt worden.