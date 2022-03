Frist verlängert : Frankreich erleichtert Abtreibungen

Wegen langen Wartezeiten und fehlenden Ärzten hat Frankreich die Frist für Abtreibungen von zwölf auf 14 Wochen verlängert.

In Frankreich wird die Frist für Abtreibungen von 12 auf 14 Wochen verlängert. Einer entsprechenden Gesetzesänderung hat die Nationalversammlung am Mittwoch in Paris mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. «In dem Moment, in dem mehrere Länder dieses Grundrecht der Frau in Frage stellen bin ich stolz, dass Frankreich es bestätigt und ausweitet», reagierte Gesundheitsminister Olivier Véran mit Blick auf Verschärfungen etwa in Polen.