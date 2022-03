Am Samstag : Frankreich erwartet Jahrhundert-Flut

Am Mont-Saint-Michel in Frankreich rüsten sich Einheimische und Touristen für eine Jahrhundert-Flut. Ursache ist die Konstellation der Gestirne.

Die Rede ist von einer «Jahrhundert-Tide». Am weltbekannten Klosterfelsen Mont-Saint-Michel in der Normandie wird sie Touristen und Anwohner in ihren Bann ziehen. Die besondere Sonne-Mond-Konstellation, die auch zur Sonnenfinsternis führt, wird am Samstag und Sonntag einen starken Anstieg des Wasserstands zur Folge haben. Mit einem 14,5 Metern soll der Unterschied zwischen Flut und Ebbe höher werden als ein vierstöckiges Gebäude.

Der Effekt verstärkt sich

Der Wissenschaftler Eric Langlois vom Nationalen Hydrographischen Dienst erklärt das Phänomen. «Jetzt kommt ein Moment, in dem die Sonne und der Mond in einer Linie mit der Erde sind.» Der Effekt der Anziehung verstärke sich, sagt Langlois. Der Effekt sei deshalb am Mont-Saint-Michel so eindrucksvoll zu beobachten, weil die Halbinsel Cotentin am höchsten Punkt der Normandie und die bretonische Küste wie eine Art Trichter für das Meerwasser wirkten, erklärt Langlois. Schon zu normalen Zeiten ist der Tidenhub hier deutlich höher als anderswo an der Atlantikküste.