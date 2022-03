Blutspenden : Frankreich geht vor, Luxemburg wartet

Die französiche Gesundheitsministerin will homosexuellen Männern erlauben, Blut zu spenden. In Luxemburg will man dagegen eine europäische Lösung abwarten.

In Luxemburg dagegen sind männliche Homo- und Bisexuelle noch immer vom Blutspenden ausgeschlossen.

Die neue französische Gesundheitsministerin Marisol Touraine hat am Donnerstag angekündigt, dass in Zukunft auch homosexuelle Menschen die Möglichkeit haben sollen, Blut zu spenden. Dies war bisher aus denselben Gründen wie in Luxemburg verboten, da Homosexuelle pauschal als Risikogruppe bei der Übertragung infektiöser Krankheiten wie HIV angesehen wurden.

Touraine sagte am Donnerstag gegenüber der Presse, man könne die sexuelle Orientierung allein nicht als entscheidenden Faktor in Betracht ziehen, um eine Person in eine Risikogruppe einzustufen: «Die Zahl der Sexualpartner dagegen ist unter diesem Blickwinkel sehr wohl relevant und zwar unabhängig von der sexuellen Orientierung».

Die Gesundheitsministerin will kurzfristig eine Neuregelung der Blutspender-Zulassung ausarbeiten. Frankreich könnte möglicherweise auf denselben Weg gehen wie Italien, wo Homosexuelle seit 2001 Blut spenden dürfen, falls sie in den Vormonaten keine risikoreichen Sexualpraktiken ausgeübt haben.

In Luxemburg dagegen sind männliche Homosexuelle noch immer vom Blutspenden ausgeschlossen. Wiederholt wurde dies von der Homosexuellen-Vereinigung «Rosa Letzebuerg» angeprangert. Das Rote Kreuz sieht vor allem Sexualpraktiken wie den Analverkehr als problematisch an, da die Ansteckungsgefahr hier besonders hoch sei.

Luxemburg will abwarten

Paul Courrier, der Leiter der Blutspenden-Stelle des Luxemburger Roten Kreuzes sagte am Donnerstag gegenüber L’essentiel Online, es sei zu früh, in Luxemburg einen ähnlichen Weg wie Frankreich zu beschreiten. «Wir sind der Meinung, dass eine solche Entscheidung auf europäischer Ebene getroffen werden sollte. Ich denke dass in spätestens ein bis zwei Jahren ein gesamteuropäischer Konsens gefunden sein wird. Luxemburg wird sich dann anpassen.»

Courrier teilt die Meinung, dass ein risikoreiches Sexualverhalten das entscheidende Kriterium sein sollte, will aber die pauschale Kategorisierung aufgrund einer sexuellen Orientierung nicht gänzlich fallenlassen: «Bisexuelle Männer dürfen ja auch in Luxemburg kein Blut spenden». Gerade Frankreich habe sich bisher durch zahlreiche Studien zum erhöhten Infektionsrisiko durch das Blut männlicher Homosexueller hervorgetan, fügt Courrier hinzu.

Im Gesetz ist übrigens keine Diskriminierung von Schwulen beim Blutspenden vorgesehen. Aber auch Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo sah die Regelung des Roten Kreuzes bisher als gerechtfertigt an. Eine Änderung der aktuellen Regelung sei erst diskutabel, sobald zuverlässige HIV-Schnelltests auf dem Markt seien.

Schnelltests, die laut Paul Courrier auch keine hundertprozentige Sicherheit bieten: «Rezente Fälle in Deutschland haben gezeigt, dass molekulare HIV-Schnelltests versagen, falls mutierte Formen des HIV-Virus auftreten».