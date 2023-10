Frankreich: Luxuskonzern Hermès profitiert von wohlhabenden Kunden

Dank wohlhabender Kunden in Europa und den USA sind die Erlöse des Luxusgüterkonzerns Hermès in den vergangenen Monaten sprunghaft gestiegen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu konstanten Wechselkursen um 15,6 Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Hermès-Aktie legte am Morgen in Paris um gut zwei Prozent zu.