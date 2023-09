Frankreich: Polizei befreit sechs Frauen aus Kühltransporter

Die Frauen hatten sich in Nordfrankreich in einen Truck mit Bananen gezwängt.

Französische Polizisten haben sechs Migrantinnen aus einem Kühltransporter gerettet. Die Frauen hätten sich in Nordfrankreich in den Truck mit Bananen gezwängt, in dem Glauben, dass er nach Großbritannien oder Irland fahre, berichtete die BBC am Donnerstag. Als ihnen klar geworden sei, dass der Lastwagen nach Süden fuhr, habe eine von ihnen einen BBC-Reporter in London angerufen, der am Mittwoch die französische Polizei verständigte.