AKW-Laufzeiten : Frankreich will seine Atompolitik ändern

Auch in Frankreich scheint ein Umdenken bei der Atompolitik einzusetzen. Die Umweltministerin schließt nicht mehr aus, auf eine Laufzeitverlängerung bei älteren AKWs zu verzichten.

10 000 Menschen protestierten am Sonntag in Fessenheim an der deutsch-französischen Grenze gegen Atomkraft.

In Paris sowie am Standort der ältesten französischen Anlage in Fessenheim nahe der deutschen Grenze demonstrierten am Sonntag Atomgegner.