Neues Kabinett : Frankreichs Regierung reicht Rücktritt ein

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat wie erwartet seinen Rücktritt eingereicht. Wer Nachfolger oder -folgerin wird, ist noch nicht bekannt.

Die französische Regierung unter Premierminister Jean Castex hat ihren Rücktritt eingereicht. Das teilte der Élyséepalast am Montag mit. Damit kann der wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron ein neues Kabinett ernennen. Der Schritt gilt in Frankreich als Formalie nach einer Präsidentschaftswahl. Er kommt gut drei Wochen nach der Abstimmung jedoch überraschend spät. Macron nahm den Rücktritt der Mitteilung zufolge an.