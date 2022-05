Frankreich : Frankreichs Sozialminister wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwürfe

Frankreichs neuer Sozialminister Damien Abad muss sich mit Vergewaltigungsvorwürfen auseinandersetzen.

Schon die Ernennung Abads am Freitag hatte für Kritik der konservativen Republikaner gesorgt, bei denen er einen Tag zuvor ausgetreten war. Am Samstag meldete dann die Online-Plattform Mediapart, zwei Frauen hätten Abad Vergewaltigung vorgeworfen. In einem Fall sei 2017 Anzeige erstattet, aber verworfen worden. Im zweiten Fall seien noch keine rechtlichen Schritte eingeleitet worden. Eine Frauenrechtsgruppe erklärte, sie habe die Renaissance-Partei von Präsident Emmanuel Macron Anfang vergangener Woche auf die Vorwürfe gegen Abad hingewiesen.