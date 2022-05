Der «Kaiser» : Franz Beckenbauer erhält für Lebenswerk Ehrenpreis

Franz Beckenbauer ist für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des Vereins Deutscher Fußball Botschafter geehrt worden.

Franz Beckenbauer ist für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des Vereins Deutscher Fußball Botschafter geehrt worden. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, soll die Auszeichnung am 19. Mai im Auswärtigen Amt in Berlin überreicht werden. Verbunden ist die Ehrung mit einem Preisgeld in nicht genannter Höhe, das der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute kommt. Die Stiftung unterstützt behinderte, bedürftige und unverschuldet in Not geratene Menschen.