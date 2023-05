Luxemburg: Franz Fayot äußert sich zu seinen öffentlich gemachten Reisespesen

Eine Nacht in einem extravaganten Hotel in Costa Rica, eine Flasche Weißwein in New York, eine Uber-Fahrt für rund 20 Euro in Rom und teure Restaurantbesuche während einer Israel-Reise gehörten zu den von der Reporterin ans Licht gebrachten Minister-Ausgaben. Und nicht alle davon sollen auch für ihn aufgewendet worden sein. In einer Stellungnahme geht der Minister Punkt für Punkt auf die Gründe für seine Spesen ein und erklärt, dass einige Behauptungen in dem Artikel schlicht falsch seien.