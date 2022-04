Luxemburg: Franz Ferdinand schaltet seine Hitmaschine ein

BELVAL – Es war ein energiegeladenes Konzert, das die schottische Band am Donnerstagabend in der Rockhal abgeliefert hat, inklusive der bekanntesten Songs.

1 / 6 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Wer Franz Ferdinand hört, dem bleiben eine ganze Reihe an Hits im Kopf. Das hat die schottische Band auch am Donnerstagabend in der Rockhal unter Beweis gestellt – zum Auftakt ihrer «Hits to the head-»Tour, ihrem gerade erschienenen Best-of-Album. Es belegt, dass die Band um Alex Kapranos in ihrer fast zwanzigjährigen Karriere einen Ohrwurm nach dem anderen produziert hat.

Nach einem ruhigen «Curious» zum Warmwerden brachte die Band mit «No you girls» den ganzen Saal in Bewegung. Zwischen den Liedern sprach der ikonische Sänger auf Französisch und dann auf Englisch zum Publikum: «In welcher Sprache soll ich lieber sprechen?», fragte er. Natürlich interpretierte er das Stimmengewirr des luxemburgischen Publikums auf seine Weise: «Auf Englisch, okay», sagte der Brite mit einem Lächeln und ließ er alle lauthals bei «Walk away» mitsingen.

Franz Ferdinand hat sich ihre Identität bewahrt

Die Zuschauer – die meisten in den 30igern – reagierten unaufhörlich, klatschten und sangen die Refrains mit. Vor allem die Songs des ersten Albums von 2004 sind nach wie vor die beliebtesten. Ob «Dark of the matinee», «Michael» oder «Jacqueline» Bei ihrer Zugabe «Take me out», schien es als ob das Publikum nur auf diese Hymne gewartet hätte.