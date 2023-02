Schulen in Luxemburg: Französische Alphabetisierung startet vielversprechend

«Madame U est une prune», sang gestern die Klasse von Sarah Scholtes an der École Nelly Stein in Schifflingen voller Einsatz. An vier Schulen hatten die Eltern im September für die Alphabetisierung ihrer Kinder zwischen Deutsch und Französisch wählen können. Das Pilotprojekt zur Alphabetisierung auf Französisch wurde im Kindergarten in Fels, Oberkorn und Düdelingen sowie bei den Erstklässlern in Schifflingen gestartet.