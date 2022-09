Von zu Hause arbeiten : Neue Homeoffice-Freigrenze für französische Grenzpendler gilt zum Jahreswechsel

Grenzgänger, die in Frankreich wohnen und in Luxemburg arbeiten, können zukünftig 34 Tage außerhalb des Großherzogtums arbeiten, ohne in Frankreich steuerpflichtig zu sein. Während eines Arbeitsbesuchs in Paris wurde Finanzministerin Yuriko Backes von ihrem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in Bercy empfangen. Die beiden Minister einigten sich auf die Modalitäten zur Erhöhung der Toleranzschwelle in Steuerangelegenheiten von 29 auf 34 Tage, um in Kürze ein Zusatzabkommen zum Steuerabkommen zu unterzeichnen.