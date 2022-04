Wahlschlappe : Französische Konservative bittet um Spenden

Valérie Pécresse, Vorsitzende der Republikaner, bittet um Spenden. Sie selbst habe sich in Höhe von fünf Millionen Euro verschuldet.

Nach einem historisch schlechten Abschneiden für Frankreichs Republikaner in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat ihre Kandidatin Valérie Pécresse die Bürger um Spenden gebeten. «Ich brauche Ihre Nothilfe bis zum 15. Mai, um die Finanzierung dieser Präsidentschaftskampagne auszugleichen», sagte Pécresse am Montag in Paris. Die finanzielle Lage ihrer Kampagne sei kritisch, sie selbst sei in Höhe von füf Millionen Euro verschuldet.