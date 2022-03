Tödliche Show : Französische Sport-Stars sterben bei Heli-Unfall

Teilnehmer einer Reality-Survival-Show sind in Argentinien bei einer Helikopter-Kollision gestorben. Darunter auch französische Prominente.

Die beiden Helikopter vom Typ Eurocopter stiessen am Montag nach Medienberichten bei gutem Wetter in der Nähe von Villa Castelli im Norden Argentiniens zusammen.

Mindestens zehn Menschen kamen bei der Kollision ums Leben. «Es gibt keine Überlebenden», sagt ein Polizeisprecher. «Offenbar prallten die Helikopter während der Dreharbeiten ineinander. Die klimatischen Bedingungen waren gut», so der Sprecher weiter.

Seglerin, Schwimmerin und ein Boxer unter Opfern

Jeweils vier Franzosen waren in den Helikoptern unterwegs: Es handle sich um Teilnehmer die Survival-Reality-Show «Dropped» und um ein TV-Team, wie die Zeitung Nueva Rioja unter Berufung auf die Behörden berichtet.

Bei der Survival-Show «Dropped», die auf dem französischen TV-Sender TF1 ausgestrahlt wird, machen immer wieder Sportgrössen und Celebritys mit. So auch jetzt: Unter den Todesopfern sind die Seglerin Florence Arthaud (57), die Schwimmerin Camille Muffat (25) sowie der Boxer Alexis Vastine (28).

An der aktuellen Staffel der Sendung, in der Promis in der Wildnis ausgesetzt werden und die im Sommer gesendet werden sollte, nahmen fünf weitere französische Sportler teil.