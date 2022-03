Korsika : Französischer Innenminister nach Protesten zu «Autonomie» bereit

Voraussetzung für Verhandlungen sei jedoch, dass auf der Insel wieder Ruhe einkehre. Es könne unter dem «Druck» von Sprengkörpern und «Allgegenwart der Ordnungskräfte» keinen «aufrichtigen Dialog» geben.

Seit zwei Wochen dauern die Proteste in Korsika an.

Darmanin will am Mittwoch und Donnerstag auf die Insel kommen, um sich nach den seit zwei Wochen andauernden Protesten ein Bild der Lage zu machen.

Kritisch sei die Frage, was eine «Autonomie» der Insel beinhalte, sagte der Minister der Zeitung weiter. «Darüber müssen wir diskutieren.» Diese institutionelle Frage werde «logischerweise während der zweiten Amtszeit» von Präsident Emmanuel Macron in Angriff genommen – falls dieser bei den Präsidentschaftswahlen im April wiedergewählt werden sollte.

Auslöser war Angriff auf korsischen Separatisten

Auslöser der Unruhen war ein Angriff eines Mithäftlings auf den bekannten korsischen Separatisten Yvan Colonna am 2. März im Gefängnis von Arles. Colonna saß dort wegen Mordes an dem Präfekten Claude Erignac 1998 eine lebenslange Haftstrafe ab. Colonna befindet sich nach Angaben seiner Anwälte vom Dienstag weiterhin in einem «gravierenden» Zustand.