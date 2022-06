Infektionen verschwiegen : Französisches Tennis-Ass enthüllt Corona-Schwindel am French Open

In Wimbledon sind die ersten Corona-Fälle aufgetreten, zwei Spieler haben sich vom Turnier zurückgezogen. Nun legte die Französin Alizé Cornet eine Covid-Beichte ab.

Der Kroate Marin Cilic und der Italiener Matteo Berrettini galten als aussichtsreiche Kandidaten, um auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon für Furore zu sorgen. Doch beide wurden durch eine Corona-Infektion unmittelbar vor Turnierbeginn gestoppt. In Wimbledon ist die Sorge groß, hatten andere Spieler doch auch Kontakt zu diesen Tennis-Stars – darunter auch Titelfavorit Novak Djokovic.

Dabei schien der Tennis-Zirkus die Covid-Pandemie zuletzt gut im Griff zu haben, gab es doch kaum Meldungen von infizierten Spielerinnen oder Spielern. Offenbar, weil die Tennis-Stars in Roland Garros im großen Stil geschwindelt haben, wie die Französin Alizé Cornet gegenüber Lequipe.fr (Bezahlartikel) berichtet.

Alizé Cornet berichtet von einer Corona-Epidemie am French Open in Paris.

Laut Angaben der 32-Jährigen, der Nummer 44 der Welt, hätte es im Tennis-Zirkus eine Übereinkunft gegeben: Demnach hätten sich die Spielerinnen und Spieler einfach nicht mehr getestet, wenn sie Symptome hatten. «In Roland Garros gab es eine Covid-19-Epidemie, aber niemand hat darüber gesprochen. Alle haben sich in der Umkleide angesteckt und haben dann nichts gesagt», sagte die Tennisspielerin. Wenn das in der Presse rauskomme und große Namen im Tennis fielen, dann würde die Hütte brennen, «das beunruhigt mich ein wenig», so Cornet weiter. Sie hoffe nicht, dass die Organisatoren nun mit der Einführung eines Corona-Protokolls reagieren würden.