Iran : «Frau auf Zeit» eines Fußballers gehängt

In einem Gefängnis bei Teheran wurde die Nebenfrau eines bekannten iranischen Fussballers hingerichtet. Sie soll aus Eifersucht die Hauptfrau des Sportlers ermordet haben.

Im Iran ist eine wegen Mordes verurteilte Frau hingerichtet worden. Wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete, starb Shahla J. am Mittwochmorgen im Evin-Gefängnis in Teheran durch den Strang. Der Fall hat die iranische Öffentlichkeit in den vergangenen acht Jahren beschäftigt, weil es sich bei dem Mordopfer um die Frau des populären Fußballspielers Nasser Mohammadkhani handelte. Die Täterin, damals eine Nebenfrau auf Zeit, hatte die Hauptfrau des Sportlers nach Ansicht des Gerichts aus Eifersucht getötet.