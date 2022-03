In den USA : Frau beißt Kamel «Caspar» in die Hoden

Um ihren Hund zu retten, kletterte eine Frau ins Gehege von Kamel Caspar. Das Tier fühlte sich bedroht, setzte sich auf die Dame. Die regierte gar nicht Ladylike.

Die Story liest sich wie ein Drehbuch für einen Klamaukfilm: Kamel Caspar ist eigentlich ein liebes und ausgesprochen gutmütiges Tier, das im privaten Zoo eines Truck Stops in Grosse Tête, Louisiana, lebt. Was Caspar jedoch gar nicht mag: Wenn Fremde in sein Revier eindringen und ihn ärgern, so wie vergangenen Donnerstag. Wie die US-Zeitung The Advocate berichtet, besuchte ein Pärchen samt Hund den Tierpark.