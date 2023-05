Hilfe verweigert : Frau bringt Kind auf Parkplatz einer Landstraße zur Welt

An einer Landstraße in der Nähe des deutschen Idar-Oberstein hat eine Frau ein Kind geboren, wie die dortige Polizei am Donnerstag mitteilt. Gegenüber den Beamten reagiert die Frau abweisend – dann wird klar, warum: nach ihr wurde gefahndet.