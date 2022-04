Anaphylaktischer Schock : Frau erleidet Schock wegen altem Haarfärbemittel

Eigentlich wollte sich Jessie Sullivan aus Beckenham bei London nur die Haare färben. Doch wegen eines allergischen Schocks ist ihr Gesicht so angeschwollen, dass sie drei Tage nichts sehen konnte.

Als die 43-jährige Schulköchin am nächsten Tag aufwachte, war ihr Gesicht so stark geschwollen, dass sie ihre Augen nicht mehr öffnen konnte – sie sah schlicht nichts mehr. Nachdem sie einen Termin bei ihrem Hausarzt vereinbart hatte, erlitt sie einen anaphylaktischen Schock und wurde ins Princess Royal University Hospital in Orpington, Südlondon, eingeliefert. Sie habe vor dem Färben ihrer Locken keinen Allergie-Test gemacht, da sie die Farbe schon früher ohne Probleme verwendet habe, sagte die Frau. «Das ist die Farbe, die ich normalerweise benutze, und ich hatte noch nie ein Problem damit. Ich benutze sie schon seit Jahren, deshalb habe ich auch keinen Allergie-Test gemacht. Auf der Packung stand, dass sie 2021 abläuft, aber trotzdem hätte es nie so weit kommen dürfen.»