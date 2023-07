Großregion: Frau fährt im Streit ihre Mutter an – Opfer schwer verletzt

Im Streit hat eine Frau in der Eifel ihre 59 Jahre alte Mutter mit einem Auto angefahren und schwer verletzt. Die 35-jährige Tochter sei am Sonntagabend in das Haus der Mutter in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gekommen, teilte die Polizei in Trier am Montag mit.