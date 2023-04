Luxemburg: Frau fährt trotz Fahrverbots betrunken und mit platten Reifen

Weil sie mutmaßlich betrunken und trotz Fahrverbots mit dem Auto unterwegs war, ist eine Frau nun ihr Fahrzeug los und hat eine Strafanzeige am Hals. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sei einer Polizeistreife gegen Mitternacht ein Auto mit auffälliger Fahrweise gemeldet worden. Die Beamten hätten Fahrerin und Wagen hinter einem Mehrfamilienhaus in der Rue Alexandre Flemming in Strassen entdeckt.