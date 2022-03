«Wie eine Fackel» : Frau fängt auf Operationstisch Feuer

Die fatale Kombination eines entzündbaren Desinfektionsmittels mit einem Elektroskalpell führte zum Tod einer Patientin in einem Bukarester Krankenhaus.

In Bukarest ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen, die sie sich bei einer misslungenen Krebsoperation zugezogen hatte. Dies teilte der Oppositionsabgeordnete Emanuel Ungureanu auf seiner Facebook-Seite mit. Die Frau hatte wegen der falschen Anwendung eines Elektroskalpells schwere Verbrennungen erlitten. Nach Angaben des Krankenhauspersonals verbrannten 40 Prozent ihrer Körperoberfläche.

Die 66-jährige Frau, die an der Bauchspeicheldrüse hätte operiert werden sollen, habe auf dem Operationstisch «gebrannt wie eine Fackel», so Emanuel Ungureanu weiter. Eine Krankenschwester habe den Brand nach einigen Sekunden gelöscht, indem sie einen Eimer Wasser über die Krebspatientin goß. Die Patientin sei am Sonntagabend um 20 Uhr gestorben, wie Ungureanu schreibt.