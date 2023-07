Mallorca: Frau feiert mit Säugling im Arm – Ballermann-Star entsetzt

Auch in den Kommentaren fallen die Reaktionen größtenteils schockiert und negativ aus. Viele bezeichnen die Frau als «unverantwortlich».

Er machte die Gesichter der Personen teilweise unkenntlich und schrieb dazu, dass er ein toleranter Mensch sei, aber für so etwas kein Verständnis habe.

Milski, der von seinen Auftritten im Trink- und Feier-Hotspot wohl einiges gewohnt ist, empfand es als ein No-go, mit einem Säugling in den «Bierkönig» zu kommen.

Der deutsche Schlagersänger und ehemalige Big-Brother-Teilnehmer Jürgen Milski (59) ist einer der beliebtesten Entertainer im Bierkönig auf Mallorca – regelmäßig hat er hier Auftritte vor der versammelten Partymeute. Doch selbst als erfahrener Ballermann-Unterhalter ist Milski jüngst etwas in der Menge aufgefallen, dass er in einem empörten Instagrampost teilen und thematisieren musste.

Stein des Anstoßes ist das Bild einer Frau, die sich mit einem Baby auf dem Arm inmitten der Partybesucher aufhält. Einige der Gesichter auf der Aufnahme machte der Entertainer in seinem Post mittels Emojis unkenntlich, schrieb aber darunter: «Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber sowas geht gar nicht! Für so etwas habe ich null Verständnis!»

Auch in den Kommentaren fallen die Reaktionen größtenteils schockiert und negativ aus. Viele bezeichnen die Frau als «unverantwortlich». «Das ist Kindeswohlgefährdung. Danke, dass du darauf aufmerksam machst!», meldet sich jemand zu Wort. «Die Eltern heutzutage behandeln die Kinder wie kleine Erwachsene», stimmt ein anderer User ein. Eine Frau, die offenbar selbst Mutter ist, fügte hinzu: «Der Bierkönig ... der richtige Ort für ein Baby. Bin selbst Mama eines Babys und nie würde ich dort mit einem kleinen Kind hingehen. Sorry, aber das geht gar nicht.

Andere Follower nehmen vor allem das Lokal in die Kritik und betonen, dass der Mutter mit dem Baby der Eingang ins Lokal hätte verwehrt werden sollen. «Wieso lässt man so jemanden überhaupt rein?», fragt sich ein User. «Mal an die Verantwortlichen herantreten! Irgendwie musste das Baby ja reinkommen! Absolutes No-go», klingt es von einer anderen Person ähnlich. Gewisse User fragten auch Milski danach, wieso er beim Anblick nicht gleich reagierte – eine Reaktion von ihm gab es jedoch bisher nicht.