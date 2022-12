Thionville: Frau findet bei Weihnachtsessen Perle in Auster

ENTRINGEN – Ein kleines Weihnachtswunder ereignete sich ganz in der Nähe des Großherzogtums. Dabei Anaïs fiel eine Perle aus einer Auster in die Hände.

An Weihnachten und Silvester gehören Austern bei vielen zur Tradition. pixabay.com/kaleido-dp

Austern sind ein traditionelles Festtagsgericht, das zwischen Weihnachten und Neujahr sehr beliebt ist. In Luxemburg, wie auch in den Grenzregionen, kann die Molluske manchmal für eine Überraschung sorgen, wie sich am Montag dem 26. Dezember in der Nähe der luxemburgischen Grenze zeigte.

«Ich war bei meinen Eltern in Entringen. Es ist eine Tradition bei uns, Austern zu essen, aber es ist das allererste Mal, dass ich auf eine Perle gestoßen bin. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich die Auster schon gegessen hatte», berichtet uns die 34-jährige Anaïs, eine Grenzgängerin mit Wohnsitz in Thionville. «In dem Moment, als sich die Muschel auf dem Teller neigte, sah ich die winzige Perle rollen», erklärt die junge Frau weiter.

Die gefundene Perle ist in etwa so groß wie der Edelstein an Anaïs Ring. Mobile Reporter

Nachdem sie ihrem Freund die Perle zeigte, wollte auch ihr Vater einen Blick drauf werfen. Dieser ließ sie jedoch versehentlich auf den Boden fallen. Nach einer 30-minütigen Suchaktion, konnte die Perle schließlich wiedergefunden werden. Die kleine Kugel, die in etwa die Größe des Edelsteins an Anaïs Ring besitzt, wurde anschließend in Klebeband verpackt und in einem Schmuckköfferchen verstaut.