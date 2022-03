USA : Frau findet Hunderte Liebesbriefe im Haus

Eine Amerikanerin fand in einem Geheimversteck am Dachboden ihres Hauses 70 Jahre alte Liebesbriefe und machte die betroffenen Personen ausfindig.

Anna Prillaman entdeckte am Dachboden ihres Hauses in Richmond (Virginia) eine versteckte Tür, die zu einem ihr unbekannten Teil des Dachbodens führte. Dort lagen zwei Kisten voller handgeschriebener Briefe und Fotos eines jungen Mannes namens Vance, adressiert an Betty Sue.