Luxemburg: Frau flüchtet nach schwerem Unfall und wird festgenommen

Am Freitag gegen 12.30 ist es an einer Kreuzung der N14 mit der Folkendengerstrooss bei Stegen zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Autofahrerin, die nach ersten Informationen von Folkendingen in Richtung Stegen unterwegs war, habe die Vorfahrt missachtet und sei daraufhin mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen, der die N14 in Richtung Diekirch befahren habe. Die Frau sei dann vom Unfallort geflüchtet, wie die großherzogliche Polizei am Freitagnachmittag berichtet.