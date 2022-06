«Free birthing» in Nicaragua : Frau gebärt ihr Kind ohne Hilfe in der Meeresbrandung – Video geht viral

Eine junge Globetrotterin hat ein Video online gestellt, auf dem zu sehen ist, wie sie im Meer ohne irgendwelche Hilfe einen Jungen zur Welt bringt. Das Video der Geburt des Kindes namens Bodhi Amor Ocean wurde Hunderttausende Male angeschaut.

Die Geburt fand an der Playa Majagual statt.

«Die Wellen hatten den gleichen Rhythmus wie die Kontraktionen und dieser weiche Flow gab mir ein wirklich gutes Gefühl», wird Josy Peikert (37) von der «Daily Mail» zitiert. Die junge Frau brachte wie geplant einen kleinen Jungen zur Welt, während sie im warmen Wasser des Pazifiks an einem Strand in Nicaragua in den Wellen saß. Assistiert wurde sie nur von ihrem Freund Benni Cornelius (42), der Laken, Papier und eine Schale sowie ein Sieb für die Plazenta dabei hatte.