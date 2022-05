USA : Frau hat 2 Vaginen – und erfährt es erst mit 28

Erst mit 28 Jahren erfährt Leanne Bell beim Gynäkologen, dass sie zwei Vaginen hat. Welche Probleme damit einher gehen, erklärt sie auf TikTok.

Eigentlich sollte es für Leanne Bell aus Arizona (USA) an diesem Tag im Jahr 2013 ein Routinebesuch beim Gynäkologen werden, um sich die Spirale einsetzen zu lassen. Doch es sollte anders kommen. Als der Arzt ihr erklärt, dass sie offenbar einen seltenen Geburtsfehler hat, ist Leanne schockiert. Sie wurde mit Uterus didelphys geboren. Eine anatomische Besonderheit, die dazu führt, dass eine Frau zwei Vaginen und zwei Gebärmutter entwickelt. Die heute 37-Jährige hat eine Vaginaltrennwand aus Gewebe, die ihre Vagina und ihre Gebärmutter in zwei Hälften teilt.

Zwei Perioden pro Monat und Risikoschwangerschaft

Zwei Vaginen zu haben bedeutet für Leanne auch, jeden Monat zwei Perioden zu haben, die meistens zur gleichen Zeit kommen. Dann wird es für die junge Frau jedoch unerträglich schmerzhaft und sie muss zwei oder drei Tage im Bett verbringen. «Ich trage zwei Tampons. Also alles, was eine Frau macht, mache ich zweimal.» Leanne sprach auch offen über die Schwierigkeiten, mit ihrer Krankheit schwanger zu werden, denn jede Schwangerschaft bei ihr wäre aufgrund ihrer Anatomie mit einem erhöhtem Risiko behaftet. «Bei mir hat es nie geklappt, und das ist auch gut so, es müsste ein Kaiserschnitt sein.» Technisch gesehen könnte sie von zwei verschiedenen Männern gleichzeitig schwanger werden, wobei jedes Baby in einer anderen Gebärmutter ausgetragen würde. Aber das ist nur möglich, wenn es innerhalb der gleichen Woche geschieht – und das ist nichts, was sie versuchen möchte.