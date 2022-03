Verbrechen in Hameln : Frau hinter Auto hergezogen - Kind saß im Wagen

Der kleine Sohn musste mit ansehen, wie sein Vater seiner Mutter einen Strick um den Hals band und hinter seinem Wagen herschleifte.

Der Zweijährige befinde sich inzwischen in der Obhut des Jugendamtes, sagte Polizeisprecher Jens Petersen am Dienstag. Zunächst hatte dies die «Bild»-Zeitung berichtet. Die 28-Jährige, die am Sonntagabend rund 250 Meter weit durch die Stadt geschleift wurde, befinde sich weiterhin in Lebensgefahr. Der 38 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft.