Luxemburg : Frau hört wie Einbrecher versuchen in ihr Haus einzudringen

LUXEMBURG – Mehrere Einbrecher wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf frischer Tat ertappt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. So hörte eine Bewohnerin des Stadtteils Belair in Luxemburg am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr, wie Unbekannte versuchten, in ihr Haus einzudringen. Als sie merkten, dass sie gehört worden waren, flüchteten die mutmaßlichen Diebe.

In Steinfort kletterten drei Unbekannte gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen auf eine Leiter, um in ein leeres Bürogebäude zu gelangen. Die Bewohnerin der Wohnung direkt darüber bemerkte die mutmaßlichen Einbrecher. Als diese die Frau sahen, ergriffen sie die Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg.

Vorsichtsmaßnahmen

Schließlich brachen Unbekannte am Samstag in Bettemburg die Eingangstür einer Wohnung auf, um in diese einzudringen. Die Polizei gibt nicht an, ob etwas gestohlen wurde, allerdings wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die Police Grand-Ducale erinnert in dem Zusammenhang an einige Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen sollte um Einrüche zu verhindern.

Türen und Fenster sollten, auch in der Garage und im Keller, geschlossen werden und Schlüssel sollten nicht in den Schlössern stecken gelassen werden. Wer eine Alarmanlage hat, soll diese auch bei kurzer Abwesenheit einschalten. Abends soll man das Haus indes gut beleuchten. Wer für längere Zeit abwesend ist, sollte seine Nachbarn darüber informieren. Auch die Polizei kann informiert werden, indem man sich beim kostenlosen Dienst «Départ en vacances» anmeldet. Schließlich sollte man die Behörden informieren, sobald man eine verdächtige Person sieht, die sich auf der Straße umsieht.