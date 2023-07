Luxemburg: Frau im Rollstuhl vier Stunden auf CFL-Gelände zurückgelassen

BETTEMBURG – Ein Fahrer des Adapto-Dienstes hat eine Frau im Rollstuhl in der Nähe eines CFL-Gebäudes abgesetzt. Vier Stunden verbringt sie hilflos neben den Gleisen. Die Tochter ist empört.

Nach vier Stunden hat ein CFL-Mitarbeiter die Frau gefunden. Privat

«Das ist schockierend. Stellen Sie sich vor, es wäre 30 Grad heiß gewesen oder das CFL-Personal wäre nicht vorbeigekommen.» Auch zwei Tage später ist Michèle immer noch sauer. Ihre 73-jährige und linksseitig gelähmte Mutter wurde am Samstag in ihrem Rollstuhl fast vier Stunden alleine zurückgelassen. Zwischen den Gleisen und einem Gebäude der CFL in Bettemburg.

Die Frau lebt in einem Pflegeheim in Bettemburg und ihre Tochter habe mit ihr nach Bartringen zum Shoppen gewollt. «Da es schwierig ist, sie alleine zu transportieren, rief ich gegen 15.35 Uhr den Adapto-Service, um sie zurück ins Heim bringen zu lassen», erzählt Michèle. Doch auch um 18 Uhr sei sie dort noch nicht angekommen. Probleme habe es mit dem kostenlosen Shuttle-Service vorher nie gegeben. Zum Schichtwechsel, gegen 19.45 Uhr wurde die hilflose Frau schließlich auf dem CFL-Gelände gefunden und der Polizei gemeldet.

Auf Social Media machte die Tochter ihrem Ärger Luft. Screenshot Facebook

«Meine Mutter war ganz kalt, doch sie weiß nicht, was passiert ist», so die verärgerte Tochter weiter. Die Frau habe die ganze Nacht nicht geschlafen und sei auch am Montag noch total nervös gewesen. Doch warum wurde sie dort ausgesetzt, obwohl die genau Adresse bekannt war? Wie der Fahrer die Situation schildert, habe die ältere Frau ihn gebeten, sie dort abzusetzen, da sie dort abgeholt werden würde.

In einer dringenden Antwort auf eine parlamentarische Frage bestätigte das Mobilitätsministerium den «bedauerlichen Vorfall», betont jedoch auch, dass die Frau von einer dritten Person hätte begleitet werden müssen und der Fahrer den Transport so eigentlich nicht hätte durchführen dürfen. Die Angaben und die Wünsche der Rollstuhlfahrerin, sie nicht im Heim, sondern auf dem CFL-Gelände in der Nähe rauszulassen, werden ebenfalls bestätigt.

Begleitperson bei Adapto-Transport ist unerlässlich

Der Fahrer habe die mehrfachen Bitten seiner Kundin befolgt und sich die neue Zieladresse bestätigen lassen. Für die Behörden hat dieserFall «auf schreckliche Weise, vor allem für Fahrgast und Angehörige, deutlich gemacht, dass die Nutzungsbedingungen und Betriebsabläufe von allen Beteiligten unbedingt eingehalten werden müssen». Außerdem unterstreiche der Vorfall die Notwendigkeit einer Begleitung bei Adapto-Transporten als wesentliches Sicherheitselement.