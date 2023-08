Großregion : Frau in Forbach aus zwölfjähriger Gefangenschaft befreit

1 / 2 In Frankreich hat die Polizei eine Frau aus langjähriger Gefangenschaft befreit. (Symbolbild) IMAGO/ABACAPRESS Die Deutsche wirft ihrem Ehemann vor, sie 2011 eingesperrt und seither wiederholt gefoltert zu haben. (Symbolbild) IMAGO/Panthermedia

Eine 53-jährige Frau konnte im französischen Forbach (Lothringen) von der Polizei aus mutmaßlich mehr als zehnjähriger Gefangenschaft befreit werden. Am Sonntag, dem 6. August, gelang es der Deutschen, an ein Telefon zu kommen und die deutschen Rettungskräfte in Wiesbaden zu kontaktieren, wie der französische Sender BFMTV mit Berufung auf Polizeikreise berichtet.

Opfer weist diverse Knochenbrüche auf

Die deutschen Behörden baten daraufhin die französische Polizei vor Ort um Mithilfe. Beim Einsatz in Forbach unmittelbar an der Grenze zur saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken fanden die Polizisten die 53-Jährige in einem Zimmer eingeschlossen, nackt und mit kahl geschorenem Kopf, auf.

Die Frau bestätigte, dass sie seit 2011 gefangen gehalten und gefoltert worden war. Aufgrund von Dehydration, Unterernährung und lange Zeit zurückliegenden Brüchen an den Gliedmaßen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit in der Notaufnahme. Alle Räume im Haus waren offenbar vergittert – offiziell, damit die neun im Haushalt lebenden Katzen nicht entlaufen.

55-jähriger Deutscher verhaftet

Vor Ort verhafteten die Polizisten den 55-jährigen Ehemann, der ebenfalls über eine deutsche Staatsbürgerschaft verfügt. Ihm werden zum jetzigen Zeitpunkt Freiheitsberaubung, schwere Vergewaltigung und Folter vorgeworfen.