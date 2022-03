Nach Sex-Spielchen : Frau lässt Mann gefesselt zurück – Polizei muss helfen

In München musste die Polizei einen Mann von Handschellen befreien. Er war nach dem Liebesspiel darin gefangen. Die Beamten schritten zur Tat.

Ein Münchner hatte am Montag wohl die Nacht seines Lebens. Doch der schlüpfrige Abend endete anders, als es sich der Mann wahrscheinlich erhofft hätte. In den Abendstunden klingelte er mit gefesselten Händen bei einer Polizeiinspektion in München an. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als der in Handschellen gefangene Mann sie darum bat, ihn aus seiner «misslichen Lage» zu befreien, bestätigt ein Polizeisprecher den Vorfall.