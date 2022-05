Sie wollte schwanger werden : Frau löchert Kondome von Sexpartner – und wird zu 6 Monaten Haft verurteilt

Weil sie sich ein Kind wünschte, sabotierte eine 39-jährige Frau aus Bielefeld die Kondome ihres Sexualpartners ohne dessen Wissen. Nun verurteilte sie ein Gericht wegen sexueller Nötigung.

Die 39-Jährige stach Löcher in Kondome, um schwanger zu werden.

Obwohl in solchen Fällen meist Männer die Täter sind, kann auch das Gegenteil der Fall sein, wie ein aktuelles Gerichtsverfahren in Bielefeld zeigt. In einem ungewöhnlichen Prozess wurde eine 39 Jahre alte Frau wegen sexueller Nötigung zu einer bedingten Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt. Sie hatte ohne das Wissen ihres Sexualpartners dessen Kondome zerstochen, um schwanger zu werden.