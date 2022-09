Saarland : Frau mit Auto mehrfach überrollt - Ehemann festgenommen

SAARWELLINGEN – In der gestrigen Nacht soll ein Mann im Norden des Saarlandes seine Partnerin mehrfach mit einem Auto überfahren haben. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Mann hat seine Frau in der saarländischen Gemeinde Saarwellingen offenbar absichtlich mehrfach mit einem Auto überfahren und dabei schwer verletzt. «Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass der Mann die Frau bewusst mehrfach überfahren hat», sagte der Sprecher des Lagezentrums in der Nacht zu Montag. Nach der Tat sei der 49-jährige Mann zunächst geflüchtet, konnte aber später festgenommen werden. Die 47-jährige Frau wurde am Sonntagabend mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll den Angaben zufolge am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.