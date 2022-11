London : Frau mit Down-Syndrom verliert Rechtsstreit um Abtreibungsrechte

Eine Frau mit Down-Syndrom hat im Kampf gegen das britische Abtreibungsrecht eine Niederlage erlitten. Die 27 Jahre alte Heidi Crowter hält die Regelung, dass Babys mit Down-Syndrom bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden dürfen, für diskriminierend. Ein Berufungsgericht in London bestätigte jedoch am Freitag die Entscheidung der vorherigen Instanz, die grünes Licht für die geltende Gesetzgebung gegeben hatte. Das Gesetz greife nicht die Rechte von Behinderten an, so die Richter.