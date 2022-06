Louisiana : Frau muss mutmaßlichem Vergewaltiger Kindergeld zahlen und Sorgerecht überlassen

Ein Urteil in den USA sorgt für Schlagzeilen: Eine 32-jährige Amerikanerin, die mit 15 mutmaßlich vergewaltigt worden sei und ein Kind bekam, muss nach 17 Jahren dem Kindsvater das Sorgerecht für ihre Tochter abtreten und Unterhaltszahlungen leisten.

Crysta Abelseth war 16 Jahre alt, als sie 2005 nach einem fröhlichen Abend mit Freundinnen in Hammond im US-Bundesstaat Louisiana ins Auto eines Mannes stieg, der ihr angeboten hatte, sie nach Hause zu fahren. Doch John Barnes, damals 30 Jahre alt, hatte anderes im Sinn: Er fuhr mit dem angetrunkenen Teenager zu seinem eigenen Haus und habe sie auf der Couch im Wohnzimmer vergewaltigt.

Abelseth zeigte Barnes nicht an. Später stellte sich heraus, dass sie schwanger war. «Alle dachten, ich sei von meinem Freund schwanger», sagt sie gegenüber Wbrz.com, «und ich ließ sie in dem Glauben.» Die junge Frau brachte ein gesundes Mädchen zur Welt, das dann bei der Mutter lebte. Doch als das Mädchen fünf Jahre alt war, erfuhr Barnes von dessen Existenz, und versuchte laut Abelseth, ihr das Kind wegzunehmen. Ein DNA-Test ergab mit 99,7 Prozent Sicherheit, dass Barnes der biologische Vater des Mädchens war. Obwohl zum Zeitpunkt der Zeugung 2005 auch einvernehmlicher Sex illegal gewesen wäre – in Louisiana ist das Schutzalter 17 – erstritt Barnes vor Gericht ein 50/50-Sorgerecht für die Kleine.