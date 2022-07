Großbritannien : Frau muss zwei Mal zahlen, weil sie zu viel vom Buffet isst

Kann man bei «All you can eat»-Buffets tatsächlich zu viel essen?

Das Konzept eines «All you can eat»-Buffet ist – wie der Name schon sagt – so viel zu essen, wie man kann. Sonst würde es ja auch nicht so heißen. Dass man bei solchen Buffets anscheinend «zu viel» essen kann, zeigt ein Erlebnis von Engländerin Puppy. Der Frau mit Mehrgewicht wurde tatsächlich das Doppelte berechnet, weil sie angeblich «zu viel» gegessen hatte, erklärt sie in einem Video auf ihrem TikTok-Account.