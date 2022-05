El Salvador : Frau nach Fehlgeburt zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt

Durch einen medizinischen Notfall verlor die 28-jährige Esme aus El Salvador ihr ungeborenes Baby. Jetzt wurde sie wegen Mordes verurteilt.

Eine Frau hält ein Schild mit der Aufschrift «Mein Körper, meine Regeln, meine Rechte! Legale Abtreibung jetzt!» während einer Demonstration, die die Entkriminalisierung der Abtreibung fordert. MARVIN RECINOS / AFP / picturedesk.com

Die lange Haftstrafe war selbst in El Salvador schockierend, einem Land, das eines der strengsten Anti-Abtreibungsgesetze der Welt hat. Die Frau, die nur als «Esme» identifiziert wird, ist laut Menschenrechtsgruppen die erste seit sieben Jahren, die verurteilt und inhaftiert wurde. Laut der Citizen Group for the Decriminalization of Abortion suchte Esme im Oktober 2019 während ihrer Schwangerschaft medizinische Hilfe in einem Krankenhaus in El Salvador auf und wurde verhaftet, weil Krankenhausangestellte Frauen mit Fehlgeburten häufig der Polizei melden. Sie verbrachte zwei Jahre in Untersuchungshaft, bevor sie im Oktober 2021 freigelassen wurde. Aber am Montag, wieder vor Gericht, befand ein Richter sie des Mordes für schuldig und verurteilte sie zu 30 Jahren Haft.

«Die Verurteilung von Esme ist ein verheerender Rückschritt», sagte Paula Avila-Guillen, internationale Menschenrechtsanwältin und Geschäftsführerin des Women's Equality Center. «Wir haben in ganz Lateinamerika wiederholt gesehen, dass Frauen, wenn Abtreibung unter Strafe gestellt wird, beweisen müssen, dass jeder der vielen geburtshilflichen Notfälle, die sie erleben, tatsächlich Notfälle waren. Wenn sie dazu nicht in der Lage oder nicht in der Lage sind oder ihnen einfach nicht geglaubt wird, droht ihnen eine Haftstrafe», sagte sie. «Jeder in den USA sollte jetzt El Salvador im Auge behalten, um genau zu verstehen, was eine Zukunft ohne das Recht auf Abtreibung bedeutet.»

Kriminalisierung von Gesundheitsproblemen

«Dieses Urteil ist ein Schlag für unsere Bemühungen, zu Unrecht inhaftierte Frauen freizulassen, und eine Verletzung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der besagt, dass geburtshilfliche Notfälle als Gesundheitsproblem behandelt werden müssen», so Morena Herrera, Präsidentin der Gruppe.

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte entschied im November, dass El Salvador die Rechte einer Frau verletzt habe, die 2010 im Gefängnis starb, während sie eine 30-jährige Haftstrafe wegen schwerer Tötung verbüßte, nachdem sie eine Totgeburt erlitten hatte. Das Gericht sagte, El Salvador müsse der Familie der Frau Reparationen zahlen und Richtlinien entwickeln, die Frauen schützen, die unter geburtshilflichen Notfällen leiden.

Totales Abtreibungsverbot – unter allen Umständen

El Salvador ist eines von fünf lateinamerikanischen Ländern mit einem totalen Abtreibungsverbot. Anders als in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern erlaubt El Salvador keine Abtreibung in Fällen, in denen das Kind durch Vergewaltigung oder Inzest gezeugt wurde oder wenn die Gesundheit der Mutter oder des Kindes gefährdet ist. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden laut Rechtsgruppen mehr als 180 Frauen wegen Mordes inhaftiert, weil sie nach geburtshilflichen Notfällen eine Abtreibung vorgenommen hatten.

Abtreibung ist «Völkermord»

El Salvadors Abtreibungsverbot war am härtesten für arme, ländliche Frauen mit wenig Zugang zu Schwangerschaftsvorsorge, was bedeutet, dass sie anfälliger dafür sind, ihre Schwangerschaft zu verlieren. Dies ist der Fall bei Esme, die laut Aktivisten «sehr arm» ist und aus einer ländlichen Gegend im Osten des Landes stammt.

Präsident Bukele, der sehr beliebt und zutiefst autoritär ist, hat sich häufig gegen die Abtreibung ausgesprochen. Für ihn ist Abtreibung «Völkermord». In einem Interview mit dem puertoricanischen Rapper Residente im März 2020 sagte er, dass sogar von Vergewaltigungsopfern verlangt werden sollte, ihre Schwangerschaft auszutragen. Er hat jedoch seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Frauen im Falle medizinischer Notfälle zu Unrecht belastet werden. «Eine Sache, die ich ablehne, ist, dass Frauen in Ländern wie unserem wegen Fehlgeburten kriminalisiert werden. Weil sie arm sind, werden sie automatisch der Abtreibung beschuldigt», sagte Bukele.