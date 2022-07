Motiv Eifersucht : 34-Jähriger wegen Mordes an geflüchteter Ukrainerin in Trierer Hotel angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen Mann wegen Mordes in einem Hotel angeklagt. Der 34-Jährige soll dort Ende März eine 38-jährige Frau erwürgt haben, wie die Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte. Der Ukrainer war anschließend geflüchtet und wenige Tage später in einem Zug bei Regensburg festgenommen worden, er sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Staatsanwaltschaft zufolge hat er die Tat eingeräumt. Sein Motiv soll Eifersucht gewesen sein. Er habe angenommen, dass die Frau per Handy Nachrichten an andere Männer verschickt habe.