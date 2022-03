Frau nach gewaltsamem Tod ihres Mannes festgenommen

Die Polizei wurde am frühen Montagabend darüber informiert, dass ein 56-jähriger Mann, der in Heispelt im Nordwesten Luxemburgs wohnte, verschwunden war, heißt es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag. Die Beamten überprüften sein Haus und fanden den leblosen Körper des Mannes im Keller. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittlungen «starb er nicht eines natürlichen Todes», so die Staatsanwaltschaft.