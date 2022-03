Frontalcrash : Frau nach Unfall auf B51 schwer verletzt in Fahrzeug eingeschlossen

TRIER – Am Donnerstagmorgen sind zwei Pkw zwischen Trier und Konz zusammengestoßen. Eine Frau musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 51 zwischen Trier und Konz hat die Feuerwehr eine eingeschlossene 27-Jährige aus ihrem Fahrzeug retten müssen. Die Einsatzkräfte entfernten am Donnerstagmorgen mit einer Rettungsschere die Türen des Autos, um die Frau zu befreien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Schwerverletzte wurde demnach von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 25 Jahre alte Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.