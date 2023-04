Auschwitz-Birkenau: Frau posiert lächelnd vor Eingang zum ehemaligen Konzentrationslager

Das Bild einer Frau, die lächelnd auf den Bahngleisen vor dem Eingang zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau in Polen posiert, sorgt für riesige Empörung auf Social Media. In der Aufnahme sieht man einen Mann, der mit seinem Handy die Frau mit Sonnenbrille fotografiert. Sie lehnt sich dabei zurück und schaut mit dem Gesicht in Richtung Sonne. Hinter ihr der Ort, an dem während des Zweiten Weltkrieges mehr als eine Million Menschen ermordet wurden.