Als Baby verschwunden : Frau rund 40 Jahre nach Tod der Eltern lebend aufgetaucht

Der Fall Holly hielt 1980 die USA in Atem. Nachdem im Jahr darauf ein totes Paar bei Houston gefunden worden war, wurde nach dessen Kind gesucht. Die Polizei sucht im mutmaßlichen Kriminalfall nun nach zwei Frauen «in weißen Gewändern».

In 1981 war das verstorbene Paar in einer bewaldeten Gegend bei Houston gefunden worden. Allerdings konnten die Menschen erst im vergangenen Jahr mit moderner Technologie identifiziert werden. Die Angehörigen des Paares hatten damals angegeben, zuletzt 1980 von ihnen gehört zu haben.

Polizei hofft auf neue Hinweise in dem Fall

Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise in dem Fall. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war Holly als Kleinkind in einer Kirche in Arizona zurückgelassen worden. Sie wuchs dann dort in einer Familie auf, deren Mitglieder nicht in Verbindung mit dem Kriminalfall gebracht werden.