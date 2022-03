Nach über 20 Jahren : Frau schreibt ein Buch mit ihrem Vergewaltiger

Vor 21 Jahren vergewaltigte der Australier Tom Stranger die Isländerin Thordis Elva. Nun haben die beiden gemeinsam ein Buch darüber geschrieben.

Screenshot YouTube

Thordis Elva war 16 Jahre alt, als sie 1996 den Australier Tom Stranger kennenlernte. Der 18-Jährige kam als Austauschschüler nach Island. Stranger wurde Elvas erste große Liebe.

Nach wenigen Wochen Beziehung feierten die beiden am 17. Dezember 1996 zusammen den Weihnachtsball ihrer High School. Eine Nacht, die beide nie mehr vergessen werden, wie der «Stern» schreibt.

«Ich zählte die Sekunden»

Elva trank viel zu viel Alkohol. Ihr wurde schlecht. Sie musste sich übergeben. Ihr Freund Stranger brachte die Schülerin nach Hause. Dort fiel er über sie her. Sie sei zu schwach gewesen, um sich zu wehren. «Hör auf», habe sie nur gesagt. Doch Stranger machte weiter. Zwei Stunden lang soll er sie vergewaltigt haben. «Ich zählte die Sekunden und dachte, wenn ich aufhöre zu zählen, würde ich sterben», so Elva. Danach ging er.

Elva hatte suizidale Gedanken

Zwei Tage nach der Vergewaltigung kam er zurück, um Elva zu sagen, dass er sich trennen würde. Seine Gefühle seien nicht stark genug. Bald darauf war sein Austauschjahr vorbei. Elva blieb traumatisiert zurück. «Desaströs» sei ihr Leben danach gewesen. Immer wieder habe sie suizidale Gedanken gehabt. Sie suchte psychotherapeutische Hilfe, wurde zur Kettenraucherin, ritzte sich und entwickelte eine Essstörung.

«Ereignisse spulen sich in meinem Kopf ab»

Im Mai 2005 entschied sich Elva, ihrem Peiniger ein E-Mail zu schreiben. Sie wollte ihm sagen, was seit jener Nacht mit ihr passiert war. Stranger antwortete: «Ich möchte dir sagen, dass sich alle Ereignisse und Gefühle, in die ich in Island verwickelt war, sich immer wieder in meinem Kopf abspulen, meistens, wenn ich längere Zeit allein bin.»

166 E-Mails und acht Jahre später entschieden sich die beiden, sich in Kapstadt zu treffen. In einem Hotelzimmer sagte Elva zu ihrem Vergewaltiger: «Es fühlte sich an, als würdest du mich in zwei Teile spalten, als würde mein Körper vom Schritt bis zur Brust aufgerissen.» Stranger antwortete: «Verzeih mir, dass ich dich vergewaltigt habe.»

Eine Woche verbrachten die beiden 2013 zusammen in Südafrika. Wie Elva sagt, sei die Aussprache zwar schwierig gewesen, doch sie habe Stranger verziehen – damit sie abschließen könne. Warum er sie vergewaltigt habe, könne sich Stranger bis heute nicht erklären.

Gemeinsamer Auftritt

Stranger schlug vor, mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Er habe verstanden, dass der öffentliche Diskurs über sexuelle Gewalt nicht nur ein Thema für Frauen sei, sondern auch eines, an dem Männer sich beteiligen müssten.

Elva, die bereits in den Jahren zuvor ein Buch über sexuelle Gewalt verfasst hatte, begann, ihre Geschichte niederzuschreiben. Im letzten Oktober traten Elva und Stranger auf der TED Women's Conference in San Francisco auf. Das Forum will die Welt durch neue Ideen von Frauen revolutionieren.

Stranger will Geld spenden

Das Opfer und sein Peiniger standen dort gemeinsam auf der Bühne. Sie berichteten abwechselnd von ihren Erfahrungen und Einsichten. Viele kritisierten, dass damit einem Vergewaltiger eine Plattform geboten werde.

Wer missbraucht wurde, soll Anzeige erstatten, findet Elva heute. Sie selbst hat das nie getan. Nun ist ihr Buch in mehreren Sprachen erschienen. Die Verlage hoffen auf einen Bestseller. Elva sieht den Erlös daraus als eine Art Schmerzensgeld. Stranger will seinen Anteil spenden.