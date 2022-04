Norberg, Schweden: Frau soll vergewaltigt und in einen 25 Meter tiefen Schacht geworfen worden sein

Schnee könnte der Frau das Leben gerettet haben

Am Montag veröffentlichte die Staatsanwaltschaft in Schweden eine Pressemitteilung. Dort steht: «Ein Mann wurde wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des versuchten Mordes festgenommen. Das Opfer wurde am vergangenen Freitagabend in einem Grubenloch in Norberg gefunden.» Die Ermittlungen seien noch in vollem Gang, so die Staatsanwaltschaft weiter. «Aus ermittlungstechnischen Gründen kann ich keine weiteren Angaben zu dem Fall machen», sagt Staatsanwältin Ann-Sofie Trossing, die Leiterin des Ermittlungsverfahrens. Laut dem Einsatzleiter Lars Johansson hatte die Frau Glück im Unglück.