Rheinland-Pfalz : Frau sticht Ehemann im Streit in den Rücken

METTENDORF/TRIER – Ein Senior wird durch einen tiefen Messerstich in den Rücken schwer verletzt. Es soll seine Ehefrau gewesen sein. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes.

Nach einer Messerattacke auf einen 72-Jährigen in Mettendorf in der Eifel hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes gegen die Ehefrau eingeleitet. Die 71-Jährige soll dem Mann im Arbeitszimmer des Hauses mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Trier mit.